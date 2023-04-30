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Папа римский Франциск: ведётся непубличная миссия по достижению мира на Украине

0:46
Мир

Папа римский Франциск заявил, что на данный момент ведётся непубличная миссия по достижению мира на Украине. Однако, он не раскрыл деталей этой миссии.

Папа римский Франциск: ведётся непубличная миссия по достижению мира на Украине

По мнению Папы, путь к миру интересует весь мир. Он подчеркнул, что готов сделать всё, что нужно для достижения этой цели. Папа римский заявил, что сейчас ведётся некая "непубличная миссия", которая должна способствовать миру на Украине. Он добавил, что обязательно расскажет о ней, когда она станет публичной.

Папа Франциск также подчеркнул, что встреча с патриархом Кириллом остаётся на повестке. Ранее он заявлял, что готов обсуждать с Владимиром Путиным мирное решение проблемы на Украине.

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"Не для публики": Папа Римский сообщил о миссии на Украине
Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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