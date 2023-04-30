"Не для публики": Папа Римский сообщил о миссии на Украине

Папа римский Франциск: ведётся непубличная миссия по достижению мира на Украине

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Папа римский Франциск заявил, что на данный момент ведётся непубличная миссия по достижению мира на Украине. Однако, он не раскрыл деталей этой миссии.

По мнению Папы, путь к миру интересует весь мир. Он подчеркнул, что готов сделать всё, что нужно для достижения этой цели. Папа римский заявил, что сейчас ведётся некая "непубличная миссия", которая должна способствовать миру на Украине. Он добавил, что обязательно расскажет о ней, когда она станет публичной.

Папа Франциск также подчеркнул, что встреча с патриархом Кириллом остаётся на повестке. Ранее он заявлял, что готов обсуждать с Владимиром Путиным мирное решение проблемы на Украине.

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