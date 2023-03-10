Папа римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) готов обсудить с Владимиром Путиным мирное решение проблемы на Украине.
Глава католической церкви дал интервью телеканалу RSI. Итальянские издания La Repubblica, La Stampa и Corriere della Sera опубликовали выдержки из этой беседы. Полная версия интервью выйдет на днях.
Франциск заявил, что готов лично побеседовать с Путиным и обсудить мирное решение украинского конфликта. Стоит отметить, что глава католической церкви уже говорил о своём желании совершить поездки в Москву и в Киев. Однако никуда так и не поехал.
Также Франциск отметил, что украинский конфликт подпитывается имперскими амбициями других стран.
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