Папа Римский: конфликт на Украине движим интересами нескольких «империй»

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Римский Папа Франциск заявил, что сразу "несколько империй реализуют свои интересы" в ходе украинского конфликта. И обвинять в этом только Россию нельзя.

Глава Римско-католической церкви полагает, что украинский конфликт подпитывается имперскими интересами не только России, но и других стран. Об этом он заявил в беседе со швейцарским телеканалом RSI. Эфир должен состояться в воскресенье, а выдержки из беседы были опубликованы в пятницу итальянскими ежедневными газетами La Repubblica, La Stampa и Corriere della Sera.

Alarabiya News отмечает, что Римский Папа уже неоднократно высказывался по поводу ситуации на Украине. К годовщине начала СВО понтифик вновь выступил с заявлением, в котором отметил, что количество погибших, раненых, число беженцев, уровень разрушений, экономический и социальный ущерб от происшедшего говорят сами за себя.

86-летний Папа неоднократно призывал стороны этого конфликта договориться и прекратить насилие. Он даже выражал желание посетить Киев и в Москву, но пока эти поездки не осуществились.

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