Начальник авиации Голубцов: ВВС Украины освоят западные истребители F-16 за три месяца

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинским лётчикам потребуется три месяца на обучение применению западных истребителей F-16. Корреспонденты телеканала "Рада" сообщают об этом со ссылкой на соответствующее заявление советника командования ВВС Украины Юрия Игната.

Напомним, глава украинского правительства Денис Шмыгаль ранее выступил с заявлением о том, что Украина ожидает западные истребители уже в ближайшее время. Премьер-министр выразил мнение о том, что использовать их пилоты научатся за полгода.

По словам начальника авиации украинских ВВС, бригадного генерала Сергея Голубцова, лётчики должны хорошо владеть английским и обладать практическим опытом.