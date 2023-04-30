Украинским лётчикам потребуется три месяца на обучение применению западных истребителей F-16. Корреспонденты телеканала "Рада" сообщают об этом со ссылкой на соответствующее заявление советника командования ВВС Украины Юрия Игната.
Напомним, глава украинского правительства Денис Шмыгаль ранее выступил с заявлением о том, что Украина ожидает западные истребители уже в ближайшее время. Премьер-министр выразил мнение о том, что использовать их пилоты научатся за полгода.
По словам начальника авиации украинских ВВС, бригадного генерала Сергея Голубцова, лётчики должны хорошо владеть английским и обладать практическим опытом.
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