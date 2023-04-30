Ситуация в зоне спецоперации развивается не в пользу Киева, потому украинскому командованию приходится искусственно поддерживать моральный дух населения и армии.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ была посвящена атаке беспилотника на нефтебазу в Севастополе, правда Киев в 10 раз завысил нанесённый ущерб.
"В результате вчерашнего масштабного пожара, вспыхнувшего на нефтебазе у Казачьей бухты, огнём было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами, общей ёмкостью около 40 тысяч тонн", - гласит официальное сообщение.
Стоит отметить, что атаковали крымское топливохранилище всего два беспилотника ВСУ, один из которых был сбит на подлёте. Второму удалось повредить ёмкость с горючим, что вызвало сильный пожар, но в результате нападения никто не пострадал.
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Ударом БПЛА по Севастополю Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали наступление на Крымский полуостров, считает военный историк Юрий Кнутов.