В Генштабе ВСУ насчитали 10 уничтоженных резервуаров с горючим в Севастополе

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Ситуация в зоне спецоперации развивается не в пользу Киева, потому украинскому командованию приходится искусственно поддерживать моральный дух населения и армии.

Утренняя сводка Генштаба ВСУ была посвящена атаке беспилотника на нефтебазу в Севастополе, правда Киев в 10 раз завысил нанесённый ущерб.

"В результате вчерашнего масштабного пожара, вспыхнувшего на нефтебазе у Казачьей бухты, огнём было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами, общей ёмкостью около 40 тысяч тонн", - гласит официальное сообщение.

Стоит отметить, что атаковали крымское топливохранилище всего два беспилотника ВСУ, один из которых был сбит на подлёте. Второму удалось повредить ёмкость с горючим, что вызвало сильный пожар, но в результате нападения никто не пострадал.

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