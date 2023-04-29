Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал новое видео с горящей топливной базы, которую утром 29 апреля атаковал украинский беспилотник.
"Работаю на месте ЧП, возглавил оперативный штаб", — написал он под роликом в своём Telegram-канале.
Развожаев сообщил, что пострадавших в результате атаки нет, а с огнём борются 18 пожарных расчетов, им на помощь уже выдвинулся пожарный поезд.
Главная проблема для огнеборцев, добавил губернатор, большое количество топлива на нефтебазе, а значит на локализацию пожара потребуется время.
Ранее сообщалось, что атака дрона ВСУ на топливную базу в Севастополе произошла около 4 часов утра. По данным местных властей, площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
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