Около четырёх утра украинский беспилотник атаковал Севастополь. В результате нападения загорелся резервуар с горючим на площади около тысячи квадратных метров.
По сообщениям местных жителей, сначала было слышно два громких взрыва, а потом вспыхнул сильный пожар.
"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА", — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
Он заверил, что спасатели уже борются с огнём. Пожару присвоен предпоследний, четвёртый класс опасности.
Раннее политолог озвучил необходимый шаг, после которого Россия начнёт всерьёз воевать на Украине.
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