В Севастополе горит топливная база после атаки дрона ВСУ

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Около четырёх утра украинский беспилотник атаковал Севастополь. В результате нападения загорелся резервуар с горючим на площади около тысячи квадратных метров.

По сообщениям местных жителей, сначала было слышно два громких взрыва, а потом вспыхнул сильный пожар.

"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА", — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Он заверил, что спасатели уже борются с огнём. Пожару присвоен предпоследний, четвёртый класс опасности.

Раннее политолог озвучил необходимый шаг, после которого Россия начнёт всерьёз воевать на Украине.

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