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Зеленский сравнил Россию с пирогом, который Украина должна "разделить" на кусочки

0:46
Мир

Владимир Зеленский сравнил Россию с пирогом, который Украина должна "разделить" на кусочки. Об этом глава киевского режима заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову.

Зеленский сравнил Россию с пирогом, который Украина должна "разделить" на кусочки

"Конфликт — как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем его съесть — рот порвёшь. Эту беду проглотить сложно, надо разделить её на кусочки", — объяснил Зеленский.

Также он заявил, что Украине сложно противостоять России из-за её размеров и численности войск. По его словам, российские военные сменили тактику на фронте и перешли к обороне.

Ранее украинский военный эксперт Пётр Черник выразил уверенность, что Россия обязательно распадётся, но не сейчас.

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Зеленский исполнил пророчество старцев о воссоединении Руси
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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