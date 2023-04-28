Украинский военный эксперт Черник: Россия обязательно распадётся, но не сейчас

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Россия обязательно распадётся, но, к сожалению, не сейчас. Об этом заявил украинский военный эксперт Пётр Черник в беседе с 24 каналом.

Когда именно это произойдёт, он также не смог спрогнозировать, сославшись на "сложные геополитические процессы".

По словам киевского аналитика, сейчас начался большой "планетарный квест" за построение новой мировой системы.

"И она обязательно будет построена. Вопрос, кто будет её авторами. Это может занять от нескольких лет до нескольких десятилетий", — высказал мнение Черник.

Сейчас признаков развала России нет, заключил киевский аналитик.

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