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Украинский военный эксперт Черник: Россия обязательно распадётся, но не сейчас

0:41
Мир

Россия обязательно распадётся, но, к сожалению, не сейчас. Об этом заявил украинский военный эксперт Пётр Черник в беседе с 24 каналом.

Украинский военный эксперт Черник: Россия обязательно распадётся, но не сейчас

Когда именно это произойдёт, он также не смог спрогнозировать, сославшись на "сложные геополитические процессы".

По словам киевского аналитика, сейчас начался большой "планетарный квест" за построение новой мировой системы.

"И она обязательно будет построена. Вопрос, кто будет её авторами. Это может занять от нескольких лет до нескольких десятилетий", — высказал мнение Черник.

Сейчас признаков развала России нет, заключил киевский аналитик.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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