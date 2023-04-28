РИА Новости: стать главой США через год может вице-президент Камала Харрис

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В США стартовала предвыборная кампания, в рамках которой действующий президент Джо Байден уже заявил о своих намерениях выдвинуться на повторный срок. Некоторые наблюдатели указывают на недостатки американской политической системы, что делает такое решение неизбежным.

Обозреватель РИА Новости Ренат Абдуллин напомнил, что Байден в своём обращении подчеркнул приоритеты администрации: свобода, демократия и плюрализм. Он также выразил негативное отношение к сторонникам бывшего президента Дональда Трампа, называя их "MAGA-экстремистами".

Обозреватель The Guardian отмечает, что Байден не смог оправдать ожиданий избирателей, но на данный момент не существует альтернативы для нынешнего лидера. Один из главных аргументов противников главы США — его возраст. Если он будет переизбран на следующий срок, то ему будет 86 лет. В то же время Трамп младше Байдена всего на четыре года.

Таким образом, в США существует кадровый дефицит. Демократы считают, что Камала Харрис, которая уже работает в администрации президента, может стать следующим главой государства.

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