Президент США Джо Байден пригрозил КНДР госпереворотом в случае ядерной атаки Пхеньяна

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Американский президент Джо Байден обозначил красную линию для КНДР.

Президент США подчеркнул, что в случае использования Северной Кореей ядерного оружия Пхеньян будет ждать государственный переворот.

"Ядерная атака КНДР в отношении Штатов и их союзников неприемлема. Она приведёт к концу режима, мы этому поспособствуем", — цитирует Байдена РИА "Новости".

Глава Белого дома отметил, что Вашингтон не планирует размещать ядерное вооружение на территории дружественной Южной Кореи, однако у полуострова будут периодически появляться атомные подводные лодки ВМФ США.

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