На электроподстанцию в Белгородской области совершена массовая атака беспилотниками

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Сразу пять украинских беспилотников приняли участие в массовой атаке на одну из электроподстанций в Белгородской области. К счастью, серьёзных последствий она не имела.

Боевики ВСУ продолжают отправлять на территорию России беспилотники со взрывчаткой, это происходит каждый день. Нередко целью их ударов становятся объекты энергоструктуры, но пока серьёзных успехов в этом ВСУ не добились.

Очередной и довольно массированный налёт был предпринят на электроподстанцию села Нежеголь Шебекинского района Белгородской области. Как сообщают источники Telegram-канала Shot, в нём приняли участие сразу пять боевых беспилотников.

По предварительной информации, им удалось сбросить два снаряда, ещё два беспилотника были сбиты средствами ПВО. Зафиксированы незначительные повреждения, пострадавших от этого налёта нет.

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