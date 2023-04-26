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"SHOT": беспилотник сбросил бомбу на подстанцию в Белгородской области

0:42
Происшествия

Беспилотный летательный аппарат сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ) на электроподстанцию в населённом пункте Нежеголь Белгородской области.

"SHOT": беспилотник сбросил бомбу на подстанцию в Белгородской области

Об этом сообщили Telegram-канал "SHOT" и российский телеведущий Руслан Осташко.

По словам источников, после падения бомба не взорвалась. В результате инцидента пострадавших и каких-либо разрушений на самой подстанции нет.

Ранее военный эксперт заявил, что целью контрнаступления ВСУ будет захват Брянска или Белгорода. Таким образом Киев надеется получить рычаг для шантажа Москвы, чтобы заставить российские власти прекратить спецоперацию.

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Только что! План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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