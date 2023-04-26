"SHOT": беспилотник сбросил бомбу на подстанцию в Белгородской области

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Беспилотный летательный аппарат сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ) на электроподстанцию в населённом пункте Нежеголь Белгородской области.

Об этом сообщили Telegram-канал "SHOT" и российский телеведущий Руслан Осташко.

По словам источников, после падения бомба не взорвалась. В результате инцидента пострадавших и каких-либо разрушений на самой подстанции нет.

Ранее военный эксперт заявил, что целью контрнаступления ВСУ будет захват Брянска или Белгорода. Таким образом Киев надеется получить рычаг для шантажа Москвы, чтобы заставить российские власти прекратить спецоперацию.

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