Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Резников: ВСУ готовы к наступлению и ждут решения командования
Fakt: генерал ВС Польши Полько сомневается, что таинственный снаряд принадлежит России
Песков: бойцы спецоперации примут участие в параде Победы
Рассада томатов в домашних условиях: как посеять и вырастить
Охранник красноярской гимназии избил школьника дубинкой
Андрей Картаполов: ЦРУ снабжало Украину данными для точечных ударов по РФ
Пять неожиданных проблем, которые могут возникнуть с выхлопной системой
Вице-премьер России Хуснуллин посетил Артёмовск
ФАН: часть "сэкономленных" на налогах денег блогер Блиновская потратила на юбилей

Эрдоган проиграет выборы — соцопросы отдают безоговорочную победу оппозиции

1:31
Мир

Социологические опросы показывают почти безоговорочную победу на президентских выборах сторонника западного пути развития для Турции Кемаля Кылычдароглу. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган проигрывает.

Эрдоган проиграет выборы — соцопросы отдают безоговорочную победу оппозиции

Единый кандидат от оппозиции на выборах президента Турции лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу однозначно обходит действующего президента Реджепа Эрдогана в социологических опросах. 49,5 процента участников заявили, что готовы голосовать за оппозиционного кандидата. За Эрдогана намерены отдать свои голоса только 41,5 процента респондентов.

Если выборы выйдут во второй тур, то за лидера оппозиции будут голосовать уже более 51 процента, а за Эрдогана — чуть больше 40 процентов. Это однозначная промежуточная победа оппозиционного лидера даже с поправкой на статистическую погрешность, допустимую при такого рода опросах. Об этом пишет Telegram-канал "Министерство правды".

Эрдоган является сторонником исламистской Великой Турции и строит "новую Османскую империю", по мнению ряда экспертов. Он также позиционирует себя другом России. Кемаль Кылычдароглу выступает за либеральную модель развития Турции с безусловной поддержкой западных ценностей и США, а также вступлением страны в Евросоюз.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Эрдогану нужна абсолютная победа на выборах
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Мизинцев снят с должности замминистра обороны РФ, заявил Сладков

Ранее Мизинцев руководил Национальным центром управления обороны России.

Сладков: генерал-полковник Михаил Мизинцев снят с должности замминистра обороны РФ
РВ: в зоне спецоперации на Украине военные ВС России уничтожили боевика-перебежчика из РФ
Армия России ликвидировала украинского анархиста Дмитрия Петрова
Каша на молоке по утрам опасна для здоровья: гастроэнтеролог назвала причину
О возможных космических сражениях предупредил Гундаров
Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская
Ту-22 и Ту-95 ВКС РФ нанесли мощный удар по Украине: тревога повсюду
Вскрылся грандиозный обман с продажей замка Пугачёвой
Армия России нанесла удар по многоэтажке в Артёмовске
Армия России нанесла удар по многоэтажке в Артёмовске
Последние материалы
Авиакомпания "Россия" получила запланированные SSJ-100 от "Аэрофлота"
РВ: позиции ВСУ под Бахмутом завалены телами убитых боевиков
Милонов назвал Блиновскую глупой провинциальной женщиной, попавшей в столицу
Юрист Безделин сообщил о наказании для тех, кто ходит в туалет во дворах домов
Родители актрисы Оксаны Акиньшиной дважды подавали на неё в суд из-за неуплаты алиментов на сына
Дзюдоиста и экс-депутата Госдумы Дмитрия Носова объявили в уголовный розыск в Индонезии
Мускарики — выбор для тех, кто хочет иметь неприхотливый и красивый сад
Яков Кедми рассказал, почему США боятся потерять Украину
В Минобороны Германии анонсировали поставки танков Leopard 1 Украине в середине года
ТАСС: массовые перемещения ВСУ фиксируют в Николаевской и Херсонской областях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников