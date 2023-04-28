Эрдоган проиграет выборы — соцопросы отдают безоговорочную победу оппозиции

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Социологические опросы показывают почти безоговорочную победу на президентских выборах сторонника западного пути развития для Турции Кемаля Кылычдароглу. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган проигрывает.

Единый кандидат от оппозиции на выборах президента Турции лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу однозначно обходит действующего президента Реджепа Эрдогана в социологических опросах. 49,5 процента участников заявили, что готовы голосовать за оппозиционного кандидата. За Эрдогана намерены отдать свои голоса только 41,5 процента респондентов.

Если выборы выйдут во второй тур, то за лидера оппозиции будут голосовать уже более 51 процента, а за Эрдогана — чуть больше 40 процентов. Это однозначная промежуточная победа оппозиционного лидера даже с поправкой на статистическую погрешность, допустимую при такого рода опросах. Об этом пишет Telegram-канал "Министерство правды".

Эрдоган является сторонником исламистской Великой Турции и строит "новую Османскую империю", по мнению ряда экспертов. Он также позиционирует себя другом России. Кемаль Кылычдароглу выступает за либеральную модель развития Турции с безусловной поддержкой западных ценностей и США, а также вступлением страны в Евросоюз.

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