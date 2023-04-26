Зеленский знает, что дни Эрдогана сочтены

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Смелость Владимира Зеленского, который призвал качать в ЕС российский газ, минуя Турцию, может быть вызвана только одной причиной — он знает, что его коллега Реджеп Эрдоган будет устранён, не исключено, что физически.

Зеленский смело отменяет "Турецкий поток"

Два дня назад появился текст плана по усилению санкций против России, разработанный группой "Ермака-Макфола".

Её возглавляют глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол. В документе предлагается прекратить прямые поставки российского газа в Евросоюз, за исключением потоков, которые идут через украинскую газотранспортную систему.

Отмечается, что эта мера "положит конец использованию Россией "Турецкого потока".

Это очень необычные планы в отношении такого союзника Зеленского, как Анкара, которая твёрдо выступает за "территориальную целостность Украины", поставляет ВСУ оружие (например, кассетные боеприпасы, БПЛА Bayraktar и бронетехнику) и гарантирует Киеву миллиардные доходы через "зерновую сделку".

Вероятно, американские партнёры уверили Зеленского, что дни Эрдогана, так или иначе, сочтены, поэтому объясняться с ним "с глазу на глаз" не придётся. Причину такого исхода президенту Украины не рассказали, но речь, судя по всему, может идти и о физическом устранении.

И, следовательно, американцы заверили Киев, что при новом турецком президенте после грядущих выборов 14 мая, никакого газового хаба в Турции не будет, как и "Турецкого потока".

Вот, например, как высказывается кандидат на президентский пост, глава Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу:

"Какой, чёрт возьми, такой национализм? Бога ради, 34 наших солдата погибли в Сирии. Это была Россия. Кто через два дня подошел к двери Путина и ждал несколько минут? Он (Эрдоган) побежал к Путину. Путин заставил его ждать у своей двери. Он включил секундомер — он показал всему миру, сколько минут он заставил президента Турецкой Республики ждать", — заявил глава народных республиканцев.

Этот человек явно не будет "спасать Путина" от западных санкций, как это делает Эрдоган.

Эрдоган имеет серьёзные проблемы с желудком

Буквально через день после заявления группы "Ермак-Макфол", президент Турции, ведущий избирательную кампанию, внезапно почувствовал себя плохо во время прямого эфира. Сам он объяснил случившееся тем, что у него "серьёзно заболел живот". СМИ рассказали о кишечном гриппе — инфекции, вызывающей воспалительные заболевания желудка и кишечника.

Но проблемы с желудком могут быть вызваны и другими причинами — например, отравлением. Сообщается, что Эрдоган даже отменил предвыборные митинги в среду по настоянию врачей.

Теперь вспомним антиамериканскую активность главы МИД Турции Сулеймана Сойлу, который, как пишет Hurriyet, заявил, что сражаясь с терроризмом, на самом деле, Турция борется с США:

"Мы знаем, что воюем против США, а не против Рабочей партии Курдистана. Мы слишком наивны, чтобы не знать это? Наши операции против FETO, ИГИЛ*, наркотиков и незаконного ввоза мигрантов продолжаются", — заявил он. Ранее Сойлу отметил, что весь мир "ненавидит Вашингтон", а Европа является "пешкой Америки".

Вашингтон не раз покушался на жизнь Эрдогана

Остаётся напомнить, что по мнению самого Эрдогана, США были причастны к попытке военного переворота 2016 года. Подготовка к перевороту началась после победы его Партии справедливости и развития Турции на парламентских выборах 1 ноября 2015 года. Она проходила под руководством Фетхуллаха Гюлена в Сэйлорсбурге, штат Пенсильвания, США.

Потом Гюлена якобы там отравили, чтобы не экстрадировать в Турцию, где он мог много чего рассказать.

Перед самым началом путча Москва сообщила Анкаре, что президента в гостинице, где он остановился, готовятся "арестовать или убить" и только срочное бегство спасло Эрдогану жизнь.

До сих пор завесой тайны покрыта смерть ключевого телохранителя президента в Сенегале.

Добавим, что в Турции распространено мнение о том, что недавнее разрушительное землетрясение вызвано климатическим оружием США с одной целью — обеспечить поражение Эрдогану на выборах.

* Террористическая организация, запрещена в РФ

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