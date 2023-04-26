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Любовь Степушова

Зеленский знает, что дни Эрдогана сочтены

4:54
Мир

Смелость Владимира Зеленского, который призвал качать в ЕС российский газ, минуя Турцию, может быть вызвана только одной причиной — он знает, что его коллега Реджеп Эрдоган будет устранён, не исключено, что физически.

Зеленский знает, что дни Эрдогана сочтены

Зеленский смело отменяет "Турецкий поток"

Два дня назад появился текст плана по усилению санкций против России, разработанный группой "Ермака-Макфола".

Её возглавляют глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол. В документе предлагается прекратить прямые поставки российского газа в Евросоюз, за исключением потоков, которые идут через украинскую газотранспортную систему.

Отмечается, что эта мера "положит конец использованию Россией "Турецкого потока".

Это очень необычные планы в отношении такого союзника Зеленского, как Анкара, которая твёрдо выступает за "территориальную целостность Украины", поставляет ВСУ оружие (например, кассетные боеприпасы, БПЛА Bayraktar и бронетехнику) и гарантирует Киеву миллиардные доходы через "зерновую сделку".

Вероятно, американские партнёры уверили Зеленского, что дни Эрдогана, так или иначе, сочтены, поэтому объясняться с ним "с глазу на глаз" не придётся. Причину такого исхода президенту Украины не рассказали, но речь, судя по всему, может идти и о физическом устранении.

И, следовательно, американцы заверили Киев, что при новом турецком президенте после грядущих выборов 14 мая, никакого газового хаба в Турции не будет, как и "Турецкого потока".

Вот, например, как высказывается кандидат на президентский пост, глава Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу:

"Какой, чёрт возьми, такой национализм? Бога ради, 34 наших солдата погибли в Сирии. Это была Россия. Кто через два дня подошел к двери Путина и ждал несколько минут? Он (Эрдоган) побежал к Путину. Путин заставил его ждать у своей двери. Он включил секундомер — он показал всему миру, сколько минут он заставил президента Турецкой Республики ждать", — заявил глава народных республиканцев.

Этот человек явно не будет "спасать Путина" от западных санкций, как это делает Эрдоган.

Эрдоган имеет серьёзные проблемы с желудком

Буквально через день после заявления группы "Ермак-Макфол", президент Турции, ведущий избирательную кампанию, внезапно почувствовал себя плохо во время прямого эфира. Сам он объяснил случившееся тем, что у него "серьёзно заболел живот". СМИ рассказали о кишечном гриппе — инфекции, вызывающей воспалительные заболевания желудка и кишечника. 

Но проблемы с желудком могут быть вызваны и другими причинами — например, отравлением.  Сообщается, что Эрдоган даже отменил предвыборные митинги в среду по настоянию врачей.

Теперь вспомним антиамериканскую активность главы МИД Турции Сулеймана Сойлу, который, как пишет Hurriyet, заявил, что сражаясь с терроризмом, на самом деле, Турция борется с США:

"Мы знаем, что воюем против США, а не против Рабочей партии Курдистана. Мы слишком наивны, чтобы не знать это? Наши операции против FETO, ИГИЛ*, наркотиков и незаконного ввоза мигрантов продолжаются", — заявил он. Ранее Сойлу отметил, что весь мир "ненавидит Вашингтон", а Европа является "пешкой Америки".

Вашингтон не раз покушался на жизнь Эрдогана

Остаётся напомнить, что по мнению самого Эрдогана, США были причастны к попытке военного переворота 2016 года. Подготовка к перевороту началась после победы его Партии справедливости и развития Турции на парламентских выборах 1 ноября 2015 года. Она проходила под руководством Фетхуллаха Гюлена в Сэйлорсбурге, штат Пенсильвания, США.

Потом Гюлена якобы там отравили, чтобы не экстрадировать в Турцию, где он мог много чего рассказать.

Перед самым началом путча Москва сообщила Анкаре, что президента в гостинице, где он остановился, готовятся "арестовать или убить" и только срочное бегство спасло Эрдогану жизнь.  

До сих пор завесой тайны покрыта смерть ключевого телохранителя президента в Сенегале. 

Добавим, что в Турции распространено мнение о том, что недавнее разрушительное землетрясение вызвано климатическим оружием США с одной целью — обеспечить поражение Эрдогану на выборах.

* Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы реджеп эрдоган владимир зеленский
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