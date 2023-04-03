Star: Эрдоган отказался от дальнейших встреч с послом США — "Пусть знает своё место"

Лидер Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его двери для посла США в Анкаре Джеффа Флейка закрыты. Турецкого главу возмутило, что представитель американской дипмиссии встретился с кандидатом в президенты от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Кылычдароглу представляет на выборах оппозиционную Народно-республиканскую партию.

"Он идёт и навещает господина Кемаля. Как вам не стыдно, думайте головой. Вы посол. Ваш собеседник здесь — президент. С каким лицом после этого вы будете просить о встрече с президентом? Наши двери для него закрыты. Пусть знает своё место", — цитирует Эрдогана Star.

Как подчеркнул Эрдоган, никаких дальнейших дипломатических встреч с американским послом он проводить не будет.

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