Эрдогану стало плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа

0:35 Your browser does not support the audio element. Политика

Прямой эфир с президентом Турции Реджепом Эрдоганом был сокращен из-за его проблем со здоровьем. Согласно заявлению турецкого лидера, его состояние вызвано желудочным гриппом.

Известно, что Эрдоган отвечал на вопросы журналистов турецких телеканалов в рамках избирательной кампании накануне выборов президента, которые намечены на 14 мая в Турции. Через несколько минут после начала эфира трансляция была приостановлена на 20 минут и зрители увидели рекламные ролики, сообщает ТАСС.

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