Захарова: Евросоюз начнёт внешне управлять Молдавией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на миссию Евросоюза в Молдавии. По мнению дипломата, эта идея не поможет стабилизировать обстановку в стране.

Как заявила политик, ЕС активно пытается распространить своё влияние на постсоветском пространстве. Для этого западные чиновники расширяют присутствие в республике, отметила Захарова. Также она усомнилась в партнёрском характере миссии.

"Вывеска не должна создавать иллюзий относительно того, чем там будут заниматься представители ЕС, осуществляя де-факто внешнее управление Молдавией", — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, слова которой опубликованы на его официальном сайте.

Вместе с этим дипломат назвала Евросоюз геополитическим инструментом Вашингтона и альянса НАТО против Москвы.

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