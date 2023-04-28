Пытаясь сохранить свой падающий рейтинг, президент Молдавии Майя Санду зовёт граждан страны на площадь Великого Национального Собрания.
Подобная акция может закончится стычками между сторонниками и противниками действующей власти, предупредил бизнесмен и меценат Григорий Карамалак. Молдавские власти хотят создать видимость народной поддержки курса Кишинёва на евроинтеграцию, добавил он.
"Эта идея обречена на провал. Граждане Молдовы очень хорошо ориентируются в геополитических реалиях", — отметил предприниматель в интервью изданию argumenti.ru.
"Великое Национальное Собрание" 1989 года закончилось расколом страны, провозглашением независимости Приднестровья и войной, подчеркнул Карамалак. Если политический кризис произойдёт, молдавскому президенту придётся бежать из страны.
Вместо того, чтобы бороться с инфляцией, безработицей, энергетическим и газовым кризисами, Санду интересуется только собственным рейтингом, резюмировал бизнесмен.
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