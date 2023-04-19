Парламент Молдавии повторно запретит георгиевскую ленту

Парламент Молдавии впопыхах стремится перерегистрировать закон о запрете георгиевских лент на территории страны. Как пояснили в ведомстве, власти намерены успеть законодательно обосновать и закрепить поправки до Дня Победы, пишет EADaily.

Пока документ не предполагает, как именно суд может доказать, что ленту использовали в целях "навязывания" пророссийской точки зрения.

"Парламент сейчас работает над этим законом, мы хотим его повторно зарегистрировать. Мы хотим, чтобы он был применяем, мы не можем допустить, чтобы символы российской агрессии и милитаризма использовались безо всякого объяснения", — пояснили в ведомстве.

Успеть принять поправки намерены непременно до празднования в России Дня Победы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.