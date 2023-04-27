Путин не обсуждал с Си Цзиньпинем возвращение к границам Украины 1991 года

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Во время переговоров между Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем в Москве возвращение Украины к границам 1991 года даже не обсуждалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На переговорах между российским и китайским лидером в Москве не рассматривался вопрос о возвращении Украины к границам 1991 года, о чём говорит президент этой страны. Такое заявление сделал журналистам глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Зеленский в конце 2022 года заявил, что единственным способом окончить СВО на Украине является отвод российских войск к границам Украины по состоянию на 1991 год, когда эта республика обрела государственную независимость.

Однако России не раз говорила, что пересмотр границ, и тем более возвращение Крыма в состав Украины, абсолютно невозможны. И это не может быть темой для обсуждений.

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