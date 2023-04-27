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Это произвол — российское посольство в Польше об изъятии своих денег

1:29
Мир

Два месяца назад Польша изъяла находящиеся на счетах российского посольства средства. Теперь комментарий по этому поводу высказал посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Это произвол — российское посольство в Польше об изъятии своих денег

Российский посол в Польше Сергей Андреев назвал изъятие средств с банковских счетов посольства и торгового представительства России грубейшим нарушением Венской конвенции и правовым произволом. Он заявил, что поначалу средства были заморожены, но в начале марта их на пару дней разморозили, чтобы быстро забрать оттуда все деньги.

"Давайте уточним, это новость не вчерашнего дня, — пояснил посол в эфире "Первого канала". — Ей уже почти два месяца. Для нас практически ничего не изменилось, потому что мы с конца февраля прошлого года живём без банковских счетов, они были заморожены по решению сначала финансового надзора Польши, потом прокуратуры".

Андреев подчеркнул, что это действие санкционировано польской прокуратурой, которой и подчинился польский банк. Естественно, что Россия не давала на это никакого согласия. Официально данные средства арестованы "по подозрению в финансировании терроризма". Расследование по этому поводу Варшава ведёт уже свыше года. В само посольство Российской Федерации за разъяснениями никто не обращался, Польша не проводила никаких следственных действий и не предъявляла оснований для изъятия денег.

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Это просто шедевр! Польша потеряла разум окончательно!
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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