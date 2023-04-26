Ирак приостановил экспорт нефти в Европу

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Евросоюз после введения антироссийских санкций на поставку нефти из РФ, оказался в сложном положении.

Нефтеперерабатывающие заводы Европы собирались заменить российскую нефть углеводородного сырья из северного Ирака, однако план не удался.

Москва переориентировала экспорт на Индию и Китай, а Европа лишилась нефтяных поставок, так как Ирак приостановил поставки через турецкий порт в Средиземном море из-за спорных моментов по поводу платежей.

Ранее руководство "Газпрома" предупредило, что в России заканчивается нефть.

Как сообщает издание argumenti.ru, Европа и Азия вынуждены конкурировать за ресурсы. Эксперты не исключают, что европейские страны в скором времени столкнутся с дефицитом нефти.

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