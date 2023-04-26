Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Польский футболист вскинул правую руку после своего гола в чемпионате Израиля
Мария Каменева: "лучше под нейтральным флагом, чем вообще никак не выступать"
Украина требует дисквалифицировать российских спортсменов из ЦСКА
Марков о разговоре Зеленского с Си Цзиньпином: Китай начинает думать, что Россия может и не победить
Флаги России и Беларуси будут под запретом на ЧМ по хоккею
Московский ЦСКА не продлит контракт с Георгием Щенниковым
КДК РФС пожизненно дисквалифицировал футболистов за договорной матч
Евгений Гинер высказался за изменение формата РПЛ
Арестован начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения ВС РФ

Ирак приостановил экспорт нефти в Европу

0:50
Мир

Евросоюз после введения антироссийских санкций на поставку нефти из РФ, оказался в сложном положении.

Ирак приостановил экспорт нефти в Европу

Нефтеперерабатывающие заводы Европы собирались заменить российскую нефть углеводородного сырья из северного Ирака, однако план не удался.

Москва переориентировала экспорт на Индию и Китай, а Европа лишилась нефтяных поставок, так как Ирак приостановил поставки через турецкий порт в Средиземном море из-за спорных моментов по поводу платежей.

Ранее руководство "Газпрома" предупредило, что в России заканчивается нефть.

Как сообщает издание argumenti.ru, Европа и Азия вынуждены конкурировать за ресурсы. Эксперты не исключают, что европейские страны в скором времени столкнутся с дефицитом нефти.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Иракский Курдистан готов поставлять нефть и газ в Европу
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
НАТО вынуждает Россию: эксперт оценил вероятность второй волны мобилизации

России придётся увеличивать армейский кулак, считает полковник.

Баранец допустил вторую волну мобилизации в РФ из-за вмешательства НАТО в ход СВО
KP.RU: певица Алла Пугачёва покидает Израиль из-за серьёзных проблем с сердцем
"Ей непросто": Пугачёва покидает Израиль из-за больного сердца
Под Артёмовском ВСУ несут страшные потери: опубликована переписка военного ВСУ
Обоянь в обмен на Мариуполь — ВСУ собираются менять российские города на украинские
Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская
"Подрезать крылья" России. Швеция может передать Киеву "Грифоны"
Эрдоган, возможно, отравлен, и Зеленский об этом знает
Тихий кошмар ВСУшника. Снайпер ВС РФ рассказал про охоту в зоне СВО
Тихий кошмар ВСУшника. Снайпер ВС РФ рассказал про охоту в зоне СВО
Последние материалы
Арестован начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения ВС РФ
Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе
Военный корреспондент Коц о боях в Артёмовске: "Постепенно дожимаем"
Марков о причинах позднего визита Путина в Кремль: Начинаются драматические военные события на Украине?
"РВ": опубликовано первое видео с американским ЗРК Patriot на Украине
Гроссмейстер о борьбе российского и китайского шахматиста за чемпионство: у Непомнящего есть небольшое преимущество
Эдуард Басурин заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению в зоне спецоперации на Украине
Кривонос: РФ способна начать наступление на Украину со всех сторон
Опубликован скриншот переписки военнослужащего ВС Украины о потерях под Артёмовском
Экс-советник Кучмы Соскин: контрнаступление Киева физически не может состояться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников