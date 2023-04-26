Экс-разведчик США Риттер: судьба Зеленского и его правительства предрешена

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Судьба нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского и его команды незавидна — к концу конфликта их просто не будет, а контакты киевских властей с США будут объявлены вне закона. Такое мнение высказал экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

"Украинское правительство не будет существовать к моменту, когда война закончится. Российское руководство не возьмет на себя долги и контракты нелегитимных властей, которых больше нет", — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

Разведчик уверен, что Москва не позволит американским инвестиционным компаниям участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта. Вашингтон может не надеяться, что Россия отдаст свои территории на откуп зарубежным инвесторам.

Риттер добавил, что при нынешнем российском президента Владимире Путине такого точно не будет и быть не может.

Ранее американская корпорация BlackRock, с которой заключил договор Зеленский, прямо заявила о возможности отлично заработать на Украине, сделав из неё "оплот капитализма".

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