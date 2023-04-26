Читатели "Гуаньча": Путин гениально ответил на арест российских активов Западом

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Китайские пользователи с восторгом восприняли сообщение о подписании президентом РФ Владимиром Путиным указа, дающему право на временное управление активами представителей западных стран.

Читатели китайского портала "Гуаньча" назвали ответ Путина на агрессивные действия Запада более чем достойным.

"Отлично, давно пора ответить им взаимностью", — написал один из комментаторов.

Китайцы иронично предположили, что США уже по традиции должны ввести против России санкции в наказание, да только вводить им больше уже нечего — все козыри уже открыты, а сам Вашингтон "стоит на краю обрыва".

"Зуб за зуб. Гениально!" — отметил ещё один читатель.

Китайские пользователи напомнили, что Евросоюзу и США, с такой лёгкостью захватившим российские активы, доверять нельзя. Всем же остальным, включая Китай, из произошедшего следует сделать правильные выводы.

"Теперь мы должны знать, что западные инвестиции в Китай должны превышать наши зарубежные активы", — добавил третий комментатор.

25 апреля Путин подписал указ, согласно которому Россия вводит управление активами, иностранные владельцы которых лишили или ограничили права на российское имущество в США.

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