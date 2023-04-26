Экономист одобрил указ Путина об ответном изъятии иностранных активов

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Александр Дудчак положительно оценил указ российского лидера Владимира Путина об ответном изъятии зарубежных активов. Это решение является необходимым, добавил эксперт.

"С их (западных стран. — Прим. ред.) стороны это просто грабёж и рейдерский захват нашей собственности", — подчеркнул специалист, слова которого передаёт Телеканал "360".

По мнению собеседника журналистов, существует разница между конфискацией денег частных лиц и структур государства. Экономист поддержал готовность Москвы ответить на нарушения таким же способом.

"Важная и полезная инициатива", — добавил Дудчак.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

2023 — потянем ли? Честный прогноз по экономике РФ