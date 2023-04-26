Экономист Александр Дудчак положительно оценил указ российского лидера Владимира Путина об ответном изъятии зарубежных активов. Это решение является необходимым, добавил эксперт.
"С их (западных стран. — Прим. ред.) стороны это просто грабёж и рейдерский захват нашей собственности", — подчеркнул специалист, слова которого передаёт Телеканал "360".
По мнению собеседника журналистов, существует разница между конфискацией денег частных лиц и структур государства. Экономист поддержал готовность Москвы ответить на нарушения таким же способом.
"Важная и полезная инициатива", — добавил Дудчак.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.