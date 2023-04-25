Медведев: мир находится на пороге новой мировой войны

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир находится на пороге новой мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что мир болен, что толкает его в новую мировую бойню, но этого еще можно избежать.

Кроме того, Медведев заявил о необходимости "тихого раздела" Украины Польшей и другими странами, чем Украина в НАТО и новая мировая война.