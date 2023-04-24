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Politico: в Белом доме тайно готовятся к провалу контрнаступления Киева

1:15
Мир

В Вашингтоне предполагают, что провал контрнаступления Киева может повлечь за собой обвинения в адрес президента США Джо Байдена как со стороны местных политиков, так и глав других государств. Об этом пишет издание Politico, основываясь на данных из Белого дома.

Politico: в Белом доме тайно готовятся к провалу контрнаступления Киева

"Администрация Байдена скрытно готовится к возможности того, что, если весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий, критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что Америка тоже не оправдала ожиданий", — сказано в материале.

В администрации Байдена отметили, что критиковать власти США в случае неуспеха украинской наступательной операции будут не только "свои", но и лидеры других стран.

Неназванные представители Белого дома признались, что при плохом для Украины раскладе США тоже не поздоровится, ведь в таком случае Вашингтон станет объектом атаки "двуглавого монстра, нападающего с двух сторон".

Ранее в американской прессе писали, что контрнаступление Киева может состояться 30 апреля. При этом российская сторона не исключает, что эта информация может быть намеренный вбросом с целью дезинформации.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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