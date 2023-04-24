Межгосударственное объединение БРИКС пригласило президента России Владимира Путина на предстоящий саммит. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
"Что касается приглашений, да, действительно, они есть... Ближе к делу будут приниматься соответствующие решения"
Отмечается, что Россия продолжает активно проявлять себя в совместной работе с БРИКС.
Напомним, что встреча лидеров «пятерки» пройдёт в провинции Гаутенг с 22 по 24 августа 2023 года. Об этом стало известно из выступления президента ЮАР Сирила Рамафоса.
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