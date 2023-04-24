Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев: Польша — бесконечно враждебное для России образование

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Польская власть стремится к "поглощению остатков Украины", между тем, с "кусками" этого государства либо без него — республика является "бесконечно враждебным" для РФ образованием. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал об этом в своём Telegram-канале.

Он заявил, что правительство Польши снова грезит идеей возродить межгосударственную унию с Украиной и восстановить Речь Посполитую. В текущих реалиях этот сценарий могут реализовать либо сейчас, либо никогда, полагает Медведев. Но Варшава не задумывается о возможных последствиях: коллективный Запад скоро прекратит оказывать ей поддержку, резюмировал замглавы Совбеза России.