Совбез РФ: США подталкивают поляков к прямому вовлечению в события на Украине

США пытаются подтолкнуть Польшу к прямому вовлечению в украинский конфликт. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов.

По его словам, американские власти готовы вести боевые действия не только руками украинцев, но и граждан Польши.

"Посмотрите, как настойчиво они подталкивают младонатовцев, особенно поляков, к прямому вовлечению в события на Украине", — сказал замсекретаря Совбеза в интервью РИА Новости.

Он добавил, что Штаты "одобрительно кивают" на идеи Варшавы по созданию новой Речи Посполитой, а также игнорируют расистские высказывания польских политиков, поощряя рост националистических настроений.

Как пояснил Венедиктов, США превращают Польшу в "новую гиену Европы". Представитель Совбеза напомнил: такое сравнение принадлежит Уинстону Черчиллю, который был убеждён в том, что Запад вырастил из Польши агрессивное государство.