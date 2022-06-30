США пытаются подтолкнуть Польшу к прямому вовлечению в украинский конфликт. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов.
По его словам, американские власти готовы вести боевые действия не только руками украинцев, но и граждан Польши.
"Посмотрите, как настойчиво они подталкивают младонатовцев, особенно поляков, к прямому вовлечению в события на Украине", — сказал замсекретаря Совбеза в интервью РИА Новости.
Он добавил, что Штаты "одобрительно кивают" на идеи Варшавы по созданию новой Речи Посполитой, а также игнорируют расистские высказывания польских политиков, поощряя рост националистических настроений.
Как пояснил Венедиктов, США превращают Польшу в "новую гиену Европы". Представитель Совбеза напомнил: такое сравнение принадлежит Уинстону Черчиллю, который был убеждён в том, что Запад вырастил из Польши агрессивное государство.
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