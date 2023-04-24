Китай решил забрать панду дружбы из зоопарка в США — плохо ухаживают

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Власти Китая приняли решение забрать так называемую панду дружбы из американского зоопарка в городе Мемфис. У неё выявили проблемы со здоровьем.

Китайская панда Я Я, которая была отправлена 20 лет назад в зоопарк города Мемфиса, возвращается на родину. Вначале её прислали только на десять лет, а затем период пребывания панды в США продлили ещё на такой же срок. Он истекал в нынешнем году.

Когда эксперты-ветеринары из Китая проверили состояние здоровья Я Я, то обнаружили, что панда страдает от проблем с шерстяными покровом и кожей. Об этом сообщает Telegram-канал "Министерство правды". После этого и было принято решение вернуть животное на родину.

Еще полвека назад Китай дарил панд разным странам в знак установления дружеских отношений, но затем принял решение сдавать их в аренду. Стоимость аренды одного животного составляет миллион долларов в год. В России проживают две панды дружбы на территории Московского зоопарка.

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