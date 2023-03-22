После прибытия в Россию панды из Китая Жуи и Диндин поправились на 20 килограммов

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Известно, что панда — это символ Китая. Отношение к этим животным в разных странах отличается. В США, например, панда из зоопарка Мемфиса подвергается жестокому обращению, пишут СМИ. А в России эти чёрно-белые медведи чувствуют себя прекрасно.

Как сообщает издание argumenti.ru, стало известно, что две большие панды с кличками Жуи и Диндин поправились на 20 кг после пребывания в России. Китайская сторона осталась довольна.

"Для соблюдения режима дня больших панд Московский зоопарк регулирует количество посетителей павильона, чтобы избежать переутомления животных. В зоопарке установлены специальные комнаты для хранения бамбука, приготовления пищи и мониторинга", — пишет источник.

Помимо этого, в зоопарке Москвы создан специальный отдел, который предназначен для контроля выдачи игрушек и оборудования, необходимых пандам.