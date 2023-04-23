Армия Белоруссии начала приводить в порядок стартовые позиции для комплекса "Тополь"

Белорусские военные в настоящее время приводят в порядок стартовые позиции мощного ракетного комплекса "Тополь". РИА Новости пишет, что в республике начались сезонные работы по благоустройству объектов, в которых дислоцировались ранее ракетные войска стратегического назначения.

По данным белорусского оборонного ведомства, военнослужащие ВС сейчас благоустраивают территории после зимы, приводя в надлежащее состояние инфраструктуру.