Белорусские военные в настоящее время приводят в порядок стартовые позиции мощного ракетного комплекса "Тополь". РИА Новости пишет, что в республике начались сезонные работы по благоустройству объектов, в которых дислоцировались ранее ракетные войска стратегического назначения.
По данным белорусского оборонного ведомства, военнослужащие ВС сейчас благоустраивают территории после зимы, приводя в надлежащее состояние инфраструктуру.
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