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Экономист Фельбермайр: внесение лекарств в списки санкций увеличило бы давление коллективного Запада

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Мир

Коллективный Запад должен принять решение о распространении санкционных мер в отношении России на продукцию первой необходимости, в том числе, и на лекарства. Корреспонденты Der Spiegel пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление руководителя Австрийского института экономических исследований Габриэля Фельбермайра. Эксперт выразил мнение о том, что давление на Российскую Федерацию следует оказывать на большей численности направлений.

Экономист Фельбермайр: внесение лекарств в списки санкций увеличило бы давление коллективного Запада

Фельбермайр заявил также о том, что правительство РФ за период пребывания под санкциями Европы и США научилось существовать в ограничениях и успешно сформировало механизмы, ориентированные на преодоление новых.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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