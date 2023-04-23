Коллективный Запад должен принять решение о распространении санкционных мер в отношении России на продукцию первой необходимости, в том числе, и на лекарства. Корреспонденты Der Spiegel пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление руководителя Австрийского института экономических исследований Габриэля Фельбермайра. Эксперт выразил мнение о том, что давление на Российскую Федерацию следует оказывать на большей численности направлений.
Фельбермайр заявил также о том, что правительство РФ за период пребывания под санкциями Европы и США научилось существовать в ограничениях и успешно сформировало механизмы, ориентированные на преодоление новых.
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