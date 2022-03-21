Мурашко назвал главную причину ажиотажного спроса на лекарства в аптеках

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прокомментировал информацию об ажиотажном спросе на жизненно необходимые лекарства в российских аптеках.

По его словам, такие препараты стабильно поставляют в регионы России. Он считает, что ажиотаж спровоцировали фейки о возможной нехватке лекарств, передаёт РИА Новости.

"Все фармацевтические компании подтверждают нам сегодня, что поставки лекарственных препаратов продолжаются", — подчеркнул Мурашко.

Министр также добавил, что в России регулируются цены на жизненно важные препараты.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявлял, что на фоне антироссийских санкций Запада сложился необоснованный ажиотаж на лекарства в РФ. Он напомнил: пока ни одна фармацевтическая корпорация не сообщала об уходе с российского рынка, поэтому нехватки препаратов в стране нет, есть только некоторые проблемы с поставками.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.