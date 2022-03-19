Беспалов: "Об ажиотаже и отсутствии лекарств забудем, как о страшном сне"

Ажиотаж, который сложился вокруг лекарств из-за санкций Запада, необоснован, заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, пока ни одна компания не заявила об уходе с российского рынка.

В частности, муссируется тема о том, что на замену западным фармакологическим компаниям могут прийти индийские.

"То, что в Индии развита фармацевтическая промышленность, это не секрет. Но пока преждевременно говорить о каком-то замещении, потому что ни одна из западных фармацевтических компаний не заявляла, что уходит из России", — пояснил Беспалов в беседе с Радио 1.

Эксперт подчеркнул, что действительно, некоторые фирмы заявили о прекращении финансирования маркетинга и рекламы, но для рядового потребителя это никаких изменений не сулит. Нехватки лекарств в России нет, есть проблемы с доставкой, но они решаемы.

"Я думаю, что в ближайшие две недели проблемы с логистикой будут решены, и мы к этой теме возвращаться не будем. А об ажиотаже и отсутствии лекарств забудем, как о страшном сне", — резюмировал Беспалов.

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