Бредихин: Зеленский скоро переименует Киев

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Украинские власти пытаются "затесаться" в европейскую повестку. Президент Незалежной Владимир Зеленский подписал закон о запрете на присвоение географическим объектам названий, связанных с Россией и вскоре очередь дойдёт до переименования Киева, заявил политолог Антон Бредихин.

Как подчеркнул эксперт, дальше будет только хуже и абсурдность новых законов уже никого не удивляет.

"После принятия такого закона не удивлюсь, если Зеленский захочет переименовать Киев в какой-нибудь Кибург, — пояснил политолог "ПолитРоссии". — Под данный закон можно подвести вообще всё. Про что угодно можно сказать, что это связано с Россией".

Как уточнил политолог, новые законы Незалежной дают благодатную почву для коррупции, что отдаляет Украину от желанного места в ЕС.

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