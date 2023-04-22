Захарова призвала главу Минобороны ФРГ запомнить свои слова об ударах ВСУ по России

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Руководителю немецкого Минобороны Борису Писториусу следует запомнить своё высказывание о том, что удары по территориям РФ со стороны боевиков ВСУ категорически неприемлемы. REGNUM пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Она призвала Писториуса не забывать произнесённую им фразу о том, что "ограниченные удары" являются вполне "приемлемой тактикой". Захарова напомнила также о том, что оборонное ведомство ФРГ до настоящего времени не назвало тех, на ком лежит ответственность за теракты, совершённые на "Северных потоках".