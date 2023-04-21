Писториус: НАТО не обсуждает вступление Украины в альянс

0:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО не обсуждает вхождение Украины в альянс. Об этом он сообщил во время встречи контактной группы по Украине на военной базе Рамштайн.

Министр подчеркнул, что Берлин не настроен критически в данном вопросе, однако в данный момент не время дискутировать по данному поводу.

Писториус добавил, что данной позиции придерживаются все страны-члены североатлантического альянса.