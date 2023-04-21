Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО не обсуждает вхождение Украины в альянс. Об этом он сообщил во время встречи контактной группы по Украине на военной базе Рамштайн.
Министр подчеркнул, что Берлин не настроен критически в данном вопросе, однако в данный момент не время дискутировать по данному поводу.
Писториус добавил, что данной позиции придерживаются все страны-члены североатлантического альянса.
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