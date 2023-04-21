Экс-президент США Дональд Трамп обвинил американские власти в начале СВО на Украине

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Экс-президент США Дональд Трамп обвинил Вашингтон в начале спецоперации ВС РФ на Украине.

Трамп считает, что решение вывести американские войска из Афганистана продемонстрировало России и Китаю слабость и некомпетентность США. Именно поэтому, по мнению политика, Кремль приступил к решительным действиям на Украине.

"Выход из Афганистана — самый позорный момент в нашей истории. Он подстегнул Владимира Путина и Си Цзиньпина идти и действовать на Украине", — заявил Трамп в YouTube-шоу Full Send Podcast.

Политик уверен, что в случае его победы на президентских выборах 2020-го года украинский конфликт и ситуация вокруг Тайваня не перешли бы в острую фазу.

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