Инспектор налоговой службы США упрекнул администрацию президента в желании сгладить углы в рамках расследования в отношении Хантера Байдена.
Как сообщает издание The Wall Street Journal, свои претензии Налоговое управление США высказало в письме к конгрессу.
В нём отмечается, что протоколы дела доказывают пристрастное и необъективное отношение к подозреваемому, которое основывается на его политических связях.
В документах также содержатся сведения, которые противоречат показаниям Хантера под присягой.
Сына президента США Джо Байдена подозревают в финансовых махинациях, иностранном лоббировании и лжесвидетельстве, связанном с торговлей оружием.
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