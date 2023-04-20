WSJ: администрацию президента США обвинили в ненадлежащем расследовании дела сына Джо Байдена

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Инспектор налоговой службы США упрекнул администрацию президента в желании сгладить углы в рамках расследования в отношении Хантера Байдена.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, свои претензии Налоговое управление США высказало в письме к конгрессу.

В нём отмечается, что протоколы дела доказывают пристрастное и необъективное отношение к подозреваемому, которое основывается на его политических связях.

В документах также содержатся сведения, которые противоречат показаниям Хантера под присягой.

Сына президента США Джо Байдена подозревают в финансовых махинациях, иностранном лоббировании и лжесвидетельстве, связанном с торговлей оружием.

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