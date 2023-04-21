Работники общественного транспорта Италии устроили забастовку, обвинив власти страны в чрезмерной помощи украинскому режиму.
Стачка проходит под патронатом "Единой конфедерации базы" (CUB). Основные требования участников забастовки — увеличение зарплат и заморозка повышения стоимости тарифов на коммунальные услуги.
"Правительство тратит миллиарды на разжигание украинского конфликта за счёт наших зарплат и сокращения расходов на здравоохранение", — отмечается в заявлении CUB.
Забастовка охватила всю транспортную сеть страны за исключением железных дорог. Правда, сотрудники городского транспорта Рима, Милана и Неаполя не стали присоединяться к коллегам и продолжили работу в штатном режиме.
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