В Италии работники транспорта устроили забастовку, обвинив власти в чрезмерной помощи Киеву

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Работники общественного транспорта Италии устроили забастовку, обвинив власти страны в чрезмерной помощи украинскому режиму.

Стачка проходит под патронатом "Единой конфедерации базы" (CUB). Основные требования участников забастовки — увеличение зарплат и заморозка повышения стоимости тарифов на коммунальные услуги.

"Правительство тратит миллиарды на разжигание украинского конфликта за счёт наших зарплат и сокращения расходов на здравоохранение", — отмечается в заявлении CUB.

Забастовка охватила всю транспортную сеть страны за исключением железных дорог. Правда, сотрудники городского транспорта Рима, Милана и Неаполя не стали присоединяться к коллегам и продолжили работу в штатном режиме.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.