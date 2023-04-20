РАР: польские фермеры выехали на протест против ввоза продуктов с Украины на 50 тракторах

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Польские фермеры выбрали необычную форму митинга против ввоза в страну украинского продовольствия.

Несогласные с ввозом украинских продуктов фермеры организовали колонну из 50 сельскохозяйственных тракторов и двинулись из Зомбковиц Силезских в сторону Лагевник, сообщает РАР.

Ранее польские власти выступили с предложением запретить импорт украинской продукции в ЕС. В чёрный список Варшава включила зерно, сахар, фрукты, яйца и мёд.

С временным запретом на беспошленный ввоз украинского продовольствия уже согласились Венгрия и Словакия.

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