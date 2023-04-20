Польские фермеры выбрали необычную форму митинга против ввоза в страну украинского продовольствия.
Несогласные с ввозом украинских продуктов фермеры организовали колонну из 50 сельскохозяйственных тракторов и двинулись из Зомбковиц Силезских в сторону Лагевник, сообщает РАР.
Ранее польские власти выступили с предложением запретить импорт украинской продукции в ЕС. В чёрный список Варшава включила зерно, сахар, фрукты, яйца и мёд.
С временным запретом на беспошленный ввоз украинского продовольствия уже согласились Венгрия и Словакия.
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