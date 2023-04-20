Польша с помощью Евросоюза рассчитывает закрыть экспорт в Европу украинских яиц и птицы

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Список запрещённых к поставкам в Европу из Украины продуктов необходимо пополнить яйцами, птицей и мёдом. С такой инициативой к Евросоюзу обратилась Польша.

Страны Европы и особенно Польша активно поддерживают Украину в конфликте с Россией, поставляя ей оружие и выделяя миллиарды евро. Но вот экспорт украинских продуктов питания на территорию Европы постоянно блокируется. Сейчас в списке запретных сельскохозяйственных товаров находятся зерно и кукуруза, но Польша предлагает его значительно расширить.

Как сообщает радиостанция RNF, Польша обратилась с предложением к Евросоюзу также запретить ввоз с Украины фруктов, птицы, яиц и мёда. При этом у соседних стран есть собственные предложения. К примеру, Болгария хотела бы включить в этот список муку и масло.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ограничить импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника на уровне ЕС. Все эти сельскохозяйственные товары из Украины поставляются в Европу с большой скидкой, что лишает местных фермеров надежды на реализацию собственного урожая.

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