Фон дер Ляйен пошла на подкуп стран Восточной Европы для решения проблемы украинского зерна

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила подкупить фермеров Восточной Европы, чтобы те согласились возобновить ввоз украинского зерна в свои страны.

Фон дер Ляйен пообещала заплатить за снятие запрета на импорт зерна из Украины сто миллионов евро. В Еврокомиссии признали, что ввоз украинской агропродукции приносит фермерам убытки, и напомнили, что уже направили финансовую помощь тем, кто пострадал больше всего.

"Председатель фон дер Ляйен направила ответ странам ЕС на письмо об импорте украинских аграрных продуктов. В первую очередь в рамках поддержки фермеров мы уже направили пакет поддержки наиболее пострадавшим фермерам в €56,3 млн и мы сейчас готовим новый пакет поддержки в €100 млн", — сказано в заявлении ЕК, которое цитирует ТАСС.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс рассказал, что Варшава и Киев не смогли прийти к согласию по поводу импорта украинского зерна.

Ранее о запрете на ввоз зерна из Украины объявили Польша, Венгрия и Словакия. То же самое хотят сделать и в других восточноевропейских странах, чтобы защитить интересы своих собственных аграриев.

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