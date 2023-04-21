NDP: Якуб Можняк заявил о подготовке ВС Польши к участию в спецоперации на Украине

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Польский политолог и публицист Якуб Можняк прокомментировал визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев, где планируется обсудить продолжение военной помощи Украине, а также интенсификацию военного взаимодействия Киева с Польшей и Литвой. Одним из возможных результатов этого сотрудничества может быть создание литовско-польско-украинского корпуса.

"С целью создания польских подразделений в составе международного корпуса Министерство национальной обороны уже сейчас ведёт обширную пропагандистскую кампанию среди поляков. Происходит массовая отправка SMS-сообщений и электронных писем с приглашением добровольцев служить в Люблине, где находится штаб этого подразделения", — приводит слова эксперта NDP.

Однако, по мнению Можняка, даже при такой агрессивной пропаганде и рекламе желающих участвовать в чужом военном конфликте будет немного. Рекламная акция вызывает лишь раздражение и возмущение в польском обществе.

"Они ищут желающих стать "пушечным мясом", — написал в своей публикации в соцсети общественный активист Мариуш Гесек.

В публикации отмечается, что это только начало пропагандистской кампании, проводимой ведомством. В целях увеличения масштабов манипуляций Министерство обороны поощряет участие в информационной акции рекламных агентств, а также местных органов власти и общественных организаций, в том числе профсоюзов.

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