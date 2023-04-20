Niezalezna: Польше нужно много ядерного оружия, чтобы сравняться с Россией

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Новая европейская архитектура безопасности, в том числе ядерная, о которой заговорили США, должна будет прежде всего опираться на Польшу. Об этом пишет журналист издании Niezalezna Томаш Сакевич.

Обозреватель отметил, что у России есть существенное преимущество перед НАТО в плане ядерного вооружения, поскольку оно до сих пор не размещено на территории новых стран альянса.

По словам автора статьи, в случае, если Москва решит напасть на Польшу, совсем беззащитна она не будет, так как находится под "ядерным зонтиком" США. И неизбежно должна последовать достаточно масштабная реакция блока. Это работает, но есть некоторые сомнения, которые стоит прояснить, добавил обозреватель.

России даёт преимущество в плане удара то, что ядерного оружия нет на территории новых стран НАТО, и они намного ближе к ней. Кроме того, Россия может проводить свою игру в плане применения ЯО между объектом нападения и его обладателями, то есть использовать небольшой потенциал, чтобы посеять сомнения в плане ответного удара, пояснил польский публицист.

Он напомнил также о словах президента Польши Анджея Дуды, который заявил о необходимости иметь не только ядерные боеголовки, но и средства доставки, которые по крайней мере сравняются с российским потенциалом.

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