Диверсанты, совершившие подрыв «Северных потоков» должны были покинуть место преступления на подводных аппаратах, которые используют современные военно-морские силы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на одной из дайверов ВМС Дании.
Как отмечает эксперт, подрыв осуществили лица, которые имели доступ к быстроходному автономному подводному аппарату.
Если бы теракт осуществил отдельный ныряльщик, то на операцию ушло бы несколько часов, а это привлекло бы внимание к судну, которое его должно было ожидать.
Кроме того, стоит отметить, что поиск газопроводов без точных координат и технологий слежение и, тем более, доставка взрывчатых веществ – сложная задача.
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