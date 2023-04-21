Bloomberg: тот кто взорвал «Северные потоки» должен был иметь подводный аппарат, используемый современными военно-морскими силами

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Диверсанты, совершившие подрыв «Северных потоков» должны были покинуть место преступления на подводных аппаратах, которые используют современные военно-морские силы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на одной из дайверов ВМС Дании.

Как отмечает эксперт, подрыв осуществили лица, которые имели доступ к быстроходному автономному подводному аппарату.

Если бы теракт осуществил отдельный ныряльщик, то на операцию ушло бы несколько часов, а это привлекло бы внимание к судну, которое его должно было ожидать.

Кроме того, стоит отметить, что поиск газопроводов без точных координат и технологий слежение и, тем более, доставка взрывчатых веществ – сложная задача.