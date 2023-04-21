РИА Новости: Зеленский готовится к решающему удару по своим гражданам

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Власти Украины вынуждены сменить тактику по борьбе с православием, но от планов подавить "оплот русского мира" не отказываются. Давление на каноническую Украинскую церковь (УПЦ) перешло в новую фазу. По-прежнему неспокойно у стен Киево-Печёрской лавры, не лучше ситуация и в западных областях. Об этом пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Сергей Проскурин.

Публицист напомнил о том, что столкновения киевских силовиков с верующими гражданами продолжаются. И происходит это в Светлую седьмицу. Впрочем, даже главный христианский праздник жителям Киева отметить нормально не дали, запретив совершать службы со ссылкой на военное положение.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём поздравлении заявил о победе "междоусобиц и распрей" и объединении на фоне постоянных стычек и ругани у лаврских стен, отметил автор статьи.

Также продолжается массовый отбор храмов у канонической УПЦ. Происходит это в основном в западных областях Украины.

Комментируя происходящие события религиовед Роман Лункин заключил, что киевские политики от своих целей не отступили и говорят об "уничтожении УПЦ" открыто.

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